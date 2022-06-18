Белгородские автоинспекторы доставили в больницу мужчину, поранившего руку болгаркой

Мужчина сообщил, что во время работы с болгаркой серьезно поранил руку и из-за большой кровопотери находится в предобморочном состоянии. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Около полудня 16 июня к сотрудникам отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Белгороду лейтенанту полиции Роману Верейкину и старшему лейтенанту полиции Никите Фирсову, находившимся на маршруте патрулирования на улице Волчанской, с просьбой о помощи обратился водитель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина сообщил, что во время работы с болгаркой серьезно поранил руку и из-за большой кровопотери находится в предобморочном состоянии. Пострадавший объяснил, что, несмотря на плохое самочувствие, решил в час пик не дожидаться скорую и самостоятельно отправился в больницу. Однако по пути ему стало хуже.

Автоинспекторы приняли решение на патрульном автомобиле незамедлительно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоинспекторы увидели глубокий порез на руке и по согласованию с руководством приняли решение на патрульном автомобиле незамедлительно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. По прибытию мужчина был экстренно госпитализирован и прооперирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Белгородец поблагодарил полицейских за помощь и оперативное реагирование.