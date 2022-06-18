В Белгороде за разбитую остановку в отношении подростков возбудили уголовное дело

Максимальная санкция статьи за хулиганство группой лиц - семь лет лишения свободы. Фото: архив "КП".

Инцидент произошел 6 июня около пяти часов утра. По версии следствия, двое подростков 15-ти и 16-ти лет, будучи пьяными, дорожным щебнем разбили три из четырех стеклянных фрагментов остановки на улице Щорса в Белгороде. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На записи видно, что юношей не смутила ожидавшая в этот момент автобус женщина. От очередного прилетевшего в остановку камня за спиной сидевшей на скамейке пожилой пассажирки треснуло стекло.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что в отношении юношей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предполагает семь лет лишения свободы.