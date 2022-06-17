«Открытие» продолжает поддерживать регионы

Соглашение подписано на ХХV Петербургском международном экономическом форуме. Подписи под документом поставили врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Документ предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона, решение общественно значимых задач и вопросов поддержки предпринимательского потенциала Владимирской области.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» будет содействовать развитию финансового рынка. Соглашение предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов господдержки и участие банка в программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Банк нацелен на кредитование промышленных предприятий с использованием программ поддержки администрации области.

Банк намерен оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам. В рамках финансирования государственных и бюджетных компаний банк уже выдал более 635 млн рублей. А также готов предоставить индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Владимирской области.