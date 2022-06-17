18 июня на Белгородчине ожидаются дожди с грозами

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, 18 июня будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, ночью от двух до семи метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов тепла, днем – от 20-ти до 25-ти градусов выше ноля. В Белгороде ночью – от плюс 12-ти до плюс 14-ти градусов, днем – от 22-х до 24-х градусов тепла.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабо укрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Важно соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах. В ветреную погоду не выходите в плавание на маломерных судах.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.