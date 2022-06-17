Под Белгородом мужчина похитил рюкзак с ноутбуком и выставил его на продажу

Проходя мимо подъезда, злоумышленник забрал оставленный без присмотра рюкзак. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 25-летний житель поселка Северный. Он сообщил, что обнаружил в ломбарде похищенное у него имущество.

По словам потерпевшего, в конце мая он оставил на скамейке у подъезда рюкзак, в котором находились ноутбук и компьютерная мышь, а сам в это время подошел к окну поговорить с женой. Вернувшись к лавочке, мужчина обнаружил ее пустой. Сразу обращаться в полицию он не стал, но спустя время, просмотрев объявления в интернете, увидел, что ломбард выставил на продажу его ноутбук. Придя туда, потерпевший опознал похищенное у него имущество и вызвал полицию.

Полицейские изъяли компьютер. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 63-летний мужчина. По предварительным данным, проходя мимо подъезда, он забрал оставленный без присмотра рюкзак. Проверив его содержимое, злоумышленник поспешил в ломбард. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 53 тысяч рублей.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.