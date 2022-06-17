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Происшествия17 июня 2022 12:03

Белгородец сломал челюсть другу отца

Ему грозит до трех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемому предстоит отвечать перед законом по ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Фото с сайта СУ СК РФ по Воронежской области.

Подозреваемому предстоит отвечать перед законом по ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Фото с сайта СУ СК РФ по Воронежской области.

С заявлением о причинении телесных повреждений в ОМВД России по Белгородскому району обратился 45-летний местный. Полицейские установили, что мужчина пострадал в ходе конфликта с сыном своего покойного друга.

По предварительным данным, 19-летний парень узнал от бабушки и дедушки, что о нем распространяет нелицеприятные слухи знакомый отца. Решив разобраться с мужчиной, он пришел к нему домой. В ходе возникшего конфликта молодой человек нанес оппоненту несколько ударов в голову, сломав ему челюсть.

Теперь в соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) парню грозит лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.