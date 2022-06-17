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Здоровье17 июня 2022 11:31

Еще 36 белгородцев победили ковид

Тем временем 29 жителей региона заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее в тяжелом состоянии пребывали на семь пациентов больше.

Днем ранее в тяжелом состоянии пребывали на семь пациентов больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19.

За это же время 29 человек заболели, а выздоровели – 36. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 434 пациента, выздоровели – 128 570, умерли – 2 275. Сейчас из 207-ми госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было таким же, а вот в тяжелом состоянии пребывали на семь пациентов больше.