Сбер внедрит цифровые технологии в Белгородской области

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Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Стороны выразили намерение осуществлять эффективное и взаимовыгодное сотрудничество по преобразованию приоритетных отраслей экономики региона и социальной сферы с помощью цифровых технологий, высокотехнологичных продуктов и платформенных решений. Это будет способствовать повышению эффективности и безопасности промышленных и коммерческих предприятий, транспортных и спортивных объектов, в целом позитивно скажется на развитии инфраструктурной среды. Партнёрство планируется осуществлять на долгосрочной основе в постоянном консультационном и информационном взаимодействии.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Сегодняшний день диктует необходимость всемерной высокотехнологичной модернизации прежде всего российских регионов. Сбер готов предоставлять все свои компетенции для решения жизненно важных для региональных экономических кластеров вопросов трансформации и экономической, и в не меньшей степени социальной составляющей. Сотрудничество Сбера и правительства Белгородской области успешно развивается на протяжении длительного времени, а новое соглашение объективно переводит его на новую, цифровую ступень взаимодействия, что отражает требования времени и наши возросшие технологические потребности».