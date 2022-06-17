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Общество17 июня 2022 9:54

Рейтинги Металлоинвеста стабильно растут

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Компании до уровня AAA(RU)
Источник:kp.ru
Одновременно с были повышены до уровня AAA(RU) и кредитные рейтинги рублевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Одновременно с были повышены до уровня AAA(RU) и кредитные рейтинги рублевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о повышении Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) рейтинга Компании с уровня AA+(RU) / Позитивный до максимального уровня по национальной шкале – AAА(RU) / Стабильный.

Согласно опубликованному отчету АКРА, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки субфактора «долговая нагрузка» до очень сильной в результате снижения абсолютного значения долга, а также благодаря росту операционного денежного потока в 2021 году.

В своем отчете эксперты агентства отметили, что высокий кредитный рейтинг Компании базируется на ее сильной рыночной позиции, а также на положительной оценке бизнес-профиля, связанной с высокой обеспеченностью качественной ресурсной базой и низкой себестоимостью производства. При этом высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления в совокупности с очень сильным финансовым профилем оказали положительное влияние на уровень рейтинга Компании.