Под Белгородом во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина

Погибшего мужчину обнаружили лежащим на кухне. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Происшествие случилось в пятом часу утра 16 июня в Ракитянском районе. В службу спасения поступило сообщение, что в поселке Пролетарский загорелась одна из квартир в двухэтажке. Семь человек до приезда пожарных эвакуировались самостоятельно.

Примчавшись на вызов, огнеборцы выясняли, что возгорание произошло на первом этаже. Дверь квартиры оказалась открытой. Когда пожарные вошли туда, ее уже заволокло едким густым дымом. В кухне сотрудники МЧС обнаружили бездыханное тело хозяина 1954 года рождение. О ликвидации пожара было объявлено в 04 часа 47 минут. Огонь повредил вещи и мебель, по всей площади квартиры закоптились стены и потолок.

- Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

Спасатели напоминают, что курить в постели или кресле нельзя, особенно после употребления спиртного. В таком положении легко заснуть. Окурки не следует бросать в урны с бумагами или чем-то, что может полыхнуть. Не используйте также в качестве пепельницы бумажные кульки, пачки от сигарет или спичечные коробки. Пепельница должна стоять на ровной поверхности и не стоит оставлять в ней непотушенную сигарету. Ну и конечно, спички и зажигалки не надо давать в руки детям.