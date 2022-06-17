В Белгородской области из реки достали тело мужчины

Погибший на реке Нежеголь – мужчина 1972 года рождения. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Трагедия произошла 16 июня в Шебекинском городском округе. Во втором часу дня спасателям поступило сообщение о происшествии на реке Нежеголь. Прибывшие туда водолазы достали из воды тело мужчины 1972 года рождения. По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, место, где его обнаружили, не предназначено для купания. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Спасатели в очередной раз обращаются к белгородцам с просьбой выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, заходить в воду только трезвыми и не дольше, чем на 15 минут. В противном случае может произойти переохлаждение и как следствие – судороги. Не стоит также приближаться к плавсредствам и заплавать слишком далеко от берега.