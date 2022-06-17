Мужчина продал стиральную машину, чтобы купить выпивки

Так как денег у злоумышленника не оказалось, он решил продать стиральную машинку первому встречному. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что у нее похитили стиральную машинку. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый за имущественные преступления сын потерпевшей.

По предварительным данным, подозреваемый некоторое время проживал в квартире принадлежащей его матери. Воспользовавшись отсутствием родственницы, которая уехала на дачу, мужчина устроил застолье. Когда спиртные напитки закончились, белгородец решил докупить алкоголь. Так как денег у злоумышленника не оказалось, он решил продать стиральную машинку первому встречному. Вырученные три тысячи рублей он потратил.

В соответствии с ч.1. ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.