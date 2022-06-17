Под Белгородом продавец похитила у хозяйки магазина 20 тысяч рублей

Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району обратилась хозяйка магазина. Она сообщила, что продавец присвоила вверенные ей денежные средства.

По предварительным данным, подозреваемая – 45-летняя женщина – в марте этого года узнала, что владелице торговой точке нужны деревянные поддоны. Злоумышленница сообщила хозяйке, что может у своего знакомого приобрести их по выгодной цене. Доверившись работнице, предприниматель разрешила ей взять из кассы на покупку 20 тысяч рублей. Вверенные деньги подозреваемая, будучи материально ответственным лицом, потратила на личные нужды. На протяжении всего времени она заверяла хозяйку, что знакомый скоро вернется и поставит оплаченный товар. Позже в полиции сотрудница магазина созналась, что деньгами распорядилась по своему усмотрению, а продавца поддонов выдумала.

В соответствии с ч.1 ст. 160 УК РФ (Присвоение) женщине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.