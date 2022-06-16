Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика16 июня 2022 15:03

ВТБ и Роспотребнадзор договорились о сотрудничестве

Банк ВТБ и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Документ был подписан президентом-председателем правления банка ВТБ А.Костиным и руководителем Роспотребнадзора А.Поповой в рамках Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума.

Согласно соглашению, ВТБ совместно с Роспотребназором планируют запустить проекты по повышению финансовой грамотности среди потребителей, развивать социальные программы и также сотрудничать в области экологических инициатив.

Президент-председатель правления Андрей Костин отметил:

- Развитие социальных проектов занимает одно из центральных мест в стратегии банка ВТБ. Сотрудничество с Роспотребнадзором позволит нашим усилиям быть более адресными и эффективными. Банк ВТБ (ПАО) – активный участник системы социальных выплат. Мы осуществляем их без комиссий и также предлагаем бонусные услуги для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Уверен, что объединение наших компетенций с Роспотребнадзором внесет свой вклад в рост качества жизни общества.