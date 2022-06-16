Губернатор Вячеслав Гладков подписал пятистороннее соглашение между правительствами Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областей

Вячеслав Гладков (в центре) настроен на сотрудничество с соседями в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На проходящем Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 16 июня, было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

Соглашение, подписанное главами Белгородской области Вячеславом Гладковым, Воронежской области Александром Гусевым, Липецкой области Игорем Артамоновым, врио главы Тамбовской области Максимом Егоровым, врио главы Рязанской области Павлом Малковым, предполагает объединение усилий по содействию развитию деятельности Центра, привлечению к деятельности НОЦ новых участников, партнеров и инвесторов.

Данное соглашение будет действовать включительно до 31 декабря 2024 года.