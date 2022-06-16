На ПМЭФ-2022 глава Белгородчины Вячеслав Гладков подписал соглашение с правительством Ставропольского края

Соглашение со Ставропольским краем будет действовать включительно до 31 декабря 2024 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК»

Стороны планируют плодотворно сотрудничать в следующих целях:

- формирования возможностей для проведения исследований и создания разработок мирового уровня;

- получения новых конкурентоспособных технологий, продуктов, подготовки кадров;

- решения масштабных научно-технологических задач в интересах развития науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития РФ на базе НОЦ «Инновационные решения в АПК».

Регионы определили для себя приоритетные направления в совместной работе:

- содействие сотрудничеству участников и партнеров НОЦ в сфере разработки, освоения и развития наукоемких производств и технологий;

- организация производства конкурентоспособной продукции на мировых рынках;

- содействие участникам и партнерам НОЦ в обмене научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в наукоемких отраслях промышленности;

- содействие сотрудничеству участников и партнеров НОЦ с иностранными партнерами и инвесторами, организациями реального сектора экономики в целях реализации программы деятельности НОЦ;

-создание благоприятных условий для всесторонних контактов представителей научно-образовательной сферы Белгородской области и Ставропольского края, а также адаптации выпускников образовательных организаций высшего образования к трудовой деятельности и развития у них компетенций, получаемых в период предпрофессиональной деятельности;

- содействие в развитии связей между НОЦ, научно-образовательными и производственными организациями Белгородской области и Ставропольского края;

- оказание содействия в реализации проектов, инициируемых участниками и партнерами НОЦ, в рамках деятельности Центра.

Данное соглашение будет действовать включительно до 31 декабря 2024 года.