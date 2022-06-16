Белгородская область наладила сотрудничество с республикой Калмыкия

Вячеслав Гладков настроен на плодотворные взаимоотношения с коллегами из Калмыкии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сотрудничество между субъектами будет установлено в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, а также финансово-контрольной деятельности.

- Мы с Вячеславом Владимировичем знакомы давно и на многие вещи смотрим одинаково, - заявил глава республики Калмыкии Бату Хасиков. - Это очень важно при сотрудничестве. Будем продолжать дружить и помогать на благо нашим регионам и всей стране.

В целях стимулирования делового партнерства и продвижения товаров народного потребления местных товаропроизводителей будут организованы ярмарки и торговая деятельность на территории Белгородской области и республики Калмыкия.

- Между регионами всегда нужны и важны горизонтальные связи, - уверен губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Мы большая единая страна, у нас много общего и в тоже время много отличий. Мы смотрим, у кого лучше развивается какое-то из направлений, стремимся перенять этот опыт, адаптировать на территории своего региона. В свою очередь мы тоже делимся своими успехами, потому что хотим, чтобы все жители нашей страны жили хорошо.

Для развития и укрепления профессиональных контактов между деятелями культуры нашего региона и республики Калмыкия стороны организуют художественные выставки и гастроли творческих коллективов. Также будет оказано содействие по обмену опытом в области дополнительного образования в сфере культуры, музейного и библиотечного дела. Содействие друг другу будет оказано и в подготовке научных кадров, в подготовке и повышении квалификации специалистов в сфере инновационного менеджмента. Данные меры значительно укрепят двусторонние дружеские отношения.