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Общество16 июня 2022 15:00

В Белгородской области еще 11 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Всего по региону этот предмет сдавали 5580 человек
Алексей СЕРГУНИН
Уже 34 наших земляка набрали максимальное количество баллов.

Уже 34 наших земляка набрали максимальное количество баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам единого государственного экзамена по русскому языку в списке победителей добавилось 11 новых имен: Мария Галавай (лицей №32 г. Белгорода), Виктория Иванова (СОШ №49 г. Белгорода), Николай Литвинов, Александр Путивский (оба - лицей №9 г. Белгорода), Валерия Аманатиди (Белгородский инженерно-юношеский лицей), Алина Елисеева (СОШ №17 г. Губкина), Марина Морозова (Лицей №5 г.Губкина), Ольга Середина (Ивнянская СОШ №1), Дарья Приймакова (Бирюченская СОШ), Виталина Романенко (Краснояружская СОШ №2) и Елизавета Яловенко (Мешковская СОШ Шебекинского округа).

- Я считаю, что ЕГЭ – это не только «лишь одно из жизненных испытаний», но и уникальная возможность поступить в вуз мечты, этакий ответственный шаг на пути к достижению своей цели, - написала в своем отзыве выпускница Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната Валерия Аманатиди. - Моя подготовка к экзамену была умеренно напряженной. Безусловно, нужно со всей ответственностью относиться к предстоящему испытанию, но ни в коем случае нельзя забывать про отдых. Как ни странно, на экзамен я шла со спокойной душой. Думаю, это можно объяснить тем, что я осознавала, какой огромный путь обучения у меня за плечами. Никакой труд не проходит бесследно для человека. Планы мои самые что ни на есть обыкновенные: поступить в отличный ВУЗ и стать достойным человеком.

Таким образом, сегодня в регионе уже определены 34 участника ЕГЭ, набравшие максимальное количество баллов. Напомним, что в Рособрнадзоре работает телефон «горячей линии» +7 (495) 984-89-19 и «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, по которым можно обратиться в случае нарушения порядка проведения ЕГЭ и других спорных ситуаций. Действует и региональная «горячая линия», звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону: 8 (4722) 35-76-30.