В Белгородской области еще 11 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Уже 34 наших земляка набрали максимальное количество баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По результатам единого государственного экзамена по русскому языку в списке победителей добавилось 11 новых имен: Мария Галавай (лицей №32 г. Белгорода), Виктория Иванова (СОШ №49 г. Белгорода), Николай Литвинов, Александр Путивский (оба - лицей №9 г. Белгорода), Валерия Аманатиди (Белгородский инженерно-юношеский лицей), Алина Елисеева (СОШ №17 г. Губкина), Марина Морозова (Лицей №5 г.Губкина), Ольга Середина (Ивнянская СОШ №1), Дарья Приймакова (Бирюченская СОШ), Виталина Романенко (Краснояружская СОШ №2) и Елизавета Яловенко (Мешковская СОШ Шебекинского округа).

- Я считаю, что ЕГЭ – это не только «лишь одно из жизненных испытаний», но и уникальная возможность поступить в вуз мечты, этакий ответственный шаг на пути к достижению своей цели, - написала в своем отзыве выпускница Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната Валерия Аманатиди. - Моя подготовка к экзамену была умеренно напряженной. Безусловно, нужно со всей ответственностью относиться к предстоящему испытанию, но ни в коем случае нельзя забывать про отдых. Как ни странно, на экзамен я шла со спокойной душой. Думаю, это можно объяснить тем, что я осознавала, какой огромный путь обучения у меня за плечами. Никакой труд не проходит бесследно для человека. Планы мои самые что ни на есть обыкновенные: поступить в отличный ВУЗ и стать достойным человеком.

Таким образом, сегодня в регионе уже определены 34 участника ЕГЭ, набравшие максимальное количество баллов. Напомним, что в Рособрнадзоре работает телефон «горячей линии» +7 (495) 984-89-19 и «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, по которым можно обратиться в случае нарушения порядка проведения ЕГЭ и других спорных ситуаций. Действует и региональная «горячая линия», звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону: 8 (4722) 35-76-30.