За сутки в Белгородской области число госпитализированных от ковида пациентов увеличилось на 21

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 405 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 28 пациентов заболели, а выздоровели – 36. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 405 человек, выздоровели – 128 534, умерли – 2 274. Сейчас из 207-ми госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на 21 пациента меньше.