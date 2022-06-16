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Здоровье16 июня 2022 13:01

За сутки в Белгородской области число госпитализированных от ковида пациентов увеличилось на 21

Тем временем 36 жителей региона вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 405 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 405 человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 28 пациентов заболели, а выздоровели – 36. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 405 человек, выздоровели – 128 534, умерли – 2 274. Сейчас из 207-ми госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на 21 пациента меньше.