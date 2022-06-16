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Происшествия16 июня 2022 12:05

Белгородец обворовал уснувшую подругу

Он продал ее телефон, и теперь ему грозит уголовная ответственность
Алексей СЕРГУНИН
После застолья хозяйка уснула. Уходя, гость прихватил телефон подруги, который впоследствии продал.

После застолья хозяйка уснула. Уходя, гость прихватил телефон подруги, который впоследствии продал.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже принадлежащего ей телефона. Сумма причиненного ущерба составила около 5500 рублей.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшей - ее ранее судимый за имущественные преступления приятель. По предварительным данным, знакомые совместно распивали спиртные напитки в квартире женщины. После застолья хозяйка уснула. Уходя, гость прихватил телефон подруги, который впоследствии продал. Вырученные деньги мужчина потратил.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.