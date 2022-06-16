Белгородец обворовал уснувшую подругу

После застолья хозяйка уснула. Уходя, гость прихватил телефон подруги, который впоследствии продал. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже принадлежащего ей телефона. Сумма причиненного ущерба составила около 5500 рублей.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшей - ее ранее судимый за имущественные преступления приятель. По предварительным данным, знакомые совместно распивали спиртные напитки в квартире женщины. После застолья хозяйка уснула. Уходя, гость прихватил телефон подруги, который впоследствии продал. Вырученные деньги мужчина потратил.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.