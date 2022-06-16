Глава Белгородчины Вячеслав Гладков подписал соглашение с горнодобывающей компанией

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор акционерного общества «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев намерены развивать горнодобывающую отрасль, вырабатывать совместные решения по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, сохранить и расширить связи в экономической, социальной и культурной сферах деятельности.

Особое внимание стороны уделят занятости, социальной защите и повышению благосостояния населения. Эффективное взаимодействие и сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности положительно скажется на условиях развития качества жизни жителей региона. Важным пунктом соглашения является договоренность сохранять окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы.