Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 11:03

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков подписал соглашение с горнодобывающей компанией

Договоренности достигнуты во время проведения ПМЭФ-2022
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор акционерного общества «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев намерены развивать горнодобывающую отрасль, вырабатывать совместные решения по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, сохранить и расширить связи в экономической, социальной и культурной сферах деятельности.

Особое внимание стороны уделят занятости, социальной защите и повышению благосостояния населения. Эффективное взаимодействие и сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности положительно скажется на условиях развития качества жизни жителей региона. Важным пунктом соглашения является договоренность сохранять окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы.