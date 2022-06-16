Во время проведения ПМЭФ-2022 Белгородская и Ростовская области объявили о сотрудничестве

Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество.

Белгородская и Ростовская области будут сотрудничать в сферах:

сельского хозяйства; научных исследований и инноваций; транспорта; архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства; образования; здравоохранения; природоохранной деятельности; культуры; молодежной политики; физической культуры и спорта; трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения; информатизации и связи; лесного хозяйства, лесной и лесоперерабатывающей промышленности; земельных и имущественных отношений; архивного дела; защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Для меня очень важно взаимодействие с другими регионами, - отметил глава Белгородчины Вячеслав Гладков. - Я очень благодарен Ростовской области за то, что мы максимально оперативно получали примеры того, как грамотно сформировать работу пунктов временного содержания, как принимать у себя большое количество людей. Такое взаимодействие помогло нам избежать значительного количества ошибок. Мы стремимся также развивать и разностороннее сотрудничество с Ростовской областью: в частности, в сфере туризма и сельского хозяйства.

Соглашение между регионами будет действовать на протяжении пяти лет.