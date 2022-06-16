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Общество16 июня 2022 9:00

Губернаторы Белгородской и Курской областей утвердили план мероприятий на 2022 - 2023 годы

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2021 году, а на ПМЭФ-2022 Вячеслав Гладков и Роман Старовойт проговорили детали
Алексей СЕРГУНИН
Роман Старовойт (слева) и Вячеслав Гладков готовы продолжать сотрудничество.

Роман Старовойт (слева) и Вячеслав Гладков готовы продолжать сотрудничество.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Актуализированный план мероприятий предусматривает тесное взаимодействие двух регионов в области: промышленности, агропромышленного комплекса, строительства и торгово-экономического сотрудничества; здравоохранения; молодежной политики и спорта; образования и науки; экологической безопасности и охраны окружающей среды; финансово-бюджетного контроля; цифрового развития, а также в сферах культуры и туризма.

- Сегодня мы, в первую очередь, говорим о дополнительной кооперации между предприятиями Курской и Белгородской областей, - подчеркнул губернатор Курской области Роман Старовойт. - Мы также актуализировали список выпускаемой продукции, чтобы получить кумулятивный эффект. Наши коллективы регулярно посещают Белгородскую область и перенимают ее опыт в реализации различных проектов. Со своей стороны, мы готовы предложить лечение пациентов с онкологическими заболеваниями в одном из лучших медицинских центров в стране.

Напомним, что в июле 2021 года главы Белгородской и Курской областей подписали соглашение о сотрудничестве.

- Мы всегда готовы поделиться своим успешным опытом с соседом или попросить совет там, где мы отстаем, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Сегодня я познакомился с ректором Курского медицинского университета - одного из лучших медицинских вузов страны. Мы пока отстаем в подготовке медицинских кадров. Я понимаю, что этот успех ковался десятилетиями. Чтобы сделать лучше, нам необходимо постоянно взаимодействовать. Очень многие вопросы соседи могут решать сообща.