Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал соглашение с ведущей компанией в АПК

Максим Басов (слева) и Вячеслав Гладков намерены сотрудничать во всех сферах социально-экономической деятельности.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель группы компаний «Русагро» Максим Басов намерены сотрудничать во всех сферах социально-экономической деятельности для создания благоприятных условий по развитию экономической интеграции и укреплению связей между сторонами.
Так, для развития АПК и продвижения экспорта продукции стороны намерены:
- осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции;
- обеспечивать проведение образовательной и просветительской работы в области развития АПК и поддержки экспорта продукции.
Кроме того, в рамках совместной реализации проектов в социальной сфере стороны осуществляют работу:
- по развитию сотрудничества в области обеспечения занятости населения области, социальной поддержки и социального облуживания;
- по взаимодействию и обмену опытом работы по реализации программ социального развития.