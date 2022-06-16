Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал соглашение с ведущей компанией в АПК

Максим Басов (слева) и Вячеслав Гладков намерены сотрудничать во всех сферах социально-экономической деятельности. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель группы компаний «Русагро» Максим Басов намерены сотрудничать во всех сферах социально-экономической деятельности для создания благоприятных условий по развитию экономической интеграции и укреплению связей между сторонами.

Так, для развития АПК и продвижения экспорта продукции стороны намерены:

- осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции;

- обеспечивать проведение образовательной и просветительской работы в области развития АПК и поддержки экспорта продукции.

Кроме того, в рамках совместной реализации проектов в социальной сфере стороны осуществляют работу:

- по развитию сотрудничества в области обеспечения занятости населения области, социальной поддержки и социального облуживания;

- по взаимодействию и обмену опытом работы по реализации программ социального развития.