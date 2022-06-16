Белгородский аэропорт не возобновит работу раньше 24 июня

Аэропорт не работает с 24 февраля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 16 июня, федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 (по московскому времени) 24 июня продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777. Напомним, полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции.