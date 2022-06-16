В Белгородской области мужчина угнал машину у своего собутыльника

Мужчина сел в машину и, воспользовавшись оставленными в салоне ключами, завел ее и уехал домой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Поздним вечером 10 июня этого года в ОМВД России по Ровеньскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2115» в одном из сел. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили подозреваемого и обнаружили машину.

По предварительным данным, злоумышленник и потерпевший были в гостях у общей знакомой. После застолья подозреваемый – ранее судимый местный житель 1996 года рождения – попросил приятеля подвезти его, но получил отказ. Несмотря на возражения автовладельца, мужчина сел в машину и, воспользовавшись оставленными в салоне ключами, завел ее и уехал домой.

В соответствии с ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем) злоумышленнику светит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.