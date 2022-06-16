В Белгородской области пенсионерку будут судить за убийство мужа в День влюбленных

От ранения мужчина умер на месте происшествия. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По обвинению в убийстве мужа перед судом предстанет 61-летняя жительница Борисовского района. По иронии судьбы преступление произошло в День влюбленных, 14 февраля.

По версии следствия, супруги и их сын в тот вечер находились у себя дома. И муж, и жена были выпивши. На кухне между ними произошла бытовая ссора. Схватив нож, женщина нанесла им супругу удар в область сердца. Сын вызвал отцу скорую помощь, но рана оказалась смертельной. Шестидесятилетний мужчина умер на месте происшествия, до приезда медиков.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Статья предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.