По дороге в душ белгородец похитил ноутбук

Пропавший ноутбук обнаружили у проживающего этажом выше 19-летнего парня. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что из его комнаты в общежитии пропал ноутбук стоимостью около 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в тот же день установили подозреваемого и изъяли у него похищенное имущество. Пропавший ноутбук обнаружили у проживающего этажом выше 19-летнего парня.

По предварительным данным, девушка потерпевшего, уходя вслед за ним из комнаты, не заперла дверь. Этим воспользовался направлявшийся в душ злоумышленник. Завернув ноутбук в полотенце, он отнес его к себе в комнату. Сотрудников полиции молодой человек попытался убедить в том, что обнаружил компьютер в общем холодильнике. Но позже признался в содеянном.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.