За кражу денег из банкомата 41-летнюю белгородку могут отправить в тюрьму

После нескольких неудачных попыток снять деньги он решил, что произошел технический сбой и, забрав свою карту, направился к другому устройству. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже денежных средств обратился 77-летний мужчина. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя жительница Корочанского района.

По предварительным данным, пенсионер пришел в один из крупных торговых центров к банкомату. После нескольких неудачных попыток снять деньги он решил, что произошел технический сбой и, забрав свою карту, направился к другому устройству. Мужчина не заметил, что первый банкомат тем временем выдал ему 22 тысячи рублей. Ситуацией воспользовалась находившаяся рядом женщина. Она похитила оставленные в банкомате деньги и скрылась.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) даме грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.