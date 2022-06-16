Белгородец едва не убил свою мать вилами

Злоумышленник встретил родственников с вилами и, угрожая 64-летней матери физической расправой, ударил ее садовым инструментом в руку. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, в Белгородском районе подозреваемый – 43-летний мужчина – распивал у себя дома спиртные напитки со своим племянником. На замечание матери по поводу злоупотребления алкоголем злоумышленник отреагировал агрессивно. Опасаясь развития конфликта, пенсионерка и гость выставили мужчину на улицу. Однако спустя несколько минут им пришлось открыть дверь, чтобы подозреваемый ее не выбил. Злоумышленник встретил родственников с вилами и, угрожая 64-летней матери физической расправой, ударил ее садовым инструментом в руку. Полученные женщиной травмы вреда здоровью не повлекли.

В соответствии с ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.