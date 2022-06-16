На Соборной площади Белгорода в этом году решили не открывать площадку для летних видов спорта

Антон Иванов обсудил с горожанами идею открытия площадки для пляжного волейбола на Соборной площади. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На днях в культурном центре «Октябрь» города Белгорода состоялась встреча горожан с мэром Антоном Ивановым. Участники обсудили организацию площадки для летних видов спорта на Соборной площади. Количество посетителей было ограниченным, однако желающие могли присоединиться к онлайн-трансляции. Мнения белгородцев по поводу открытия такой площадки в самом сердце города разделились. Одни поддержали инициативу градоначальника, другие считают неприемлемым соседство подобной площадки с театром и Вечным огнем.

Участники встречи разобрали все «за» и «против», а также выслушали мнения экспертов, среди которых заместитель руководителя директората ВФВ по проведению чемпионата и Кубка России по пляжному волейболу Марина Щербакова и олимпийский чемпион, генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин. По их мнению, реализация такой идеи способствовала бы популяризации здорового образа жизни, а проведение фестиваля летних видов спорта позволило бы создать праздничную атмосферу в столице региона, вдохнуть новую жизнь в Соборную площадь.

После небольшой паузы глава городской администрации Антон Иванов объявил о принятом решении. В своем посте он привел мнения сторон. По словам мэра, аргументы «против» звучат так: площадь – это святое место, все мероприятия проводить можно, но с пометкой «пляжный» нельзя, жителей областного центра также волнует уборка, сопутствующая инфраструктура. Те, кто «за» считают, что площадь – это центр всех важных городских событий, поэтому основной посыл - в центре внимания спорт и здоровый образ жизни; открытие такой площадки на главной городской площади - толчок развитию в Белгороде пляжного волейбола, регби, фрисби, бадминтона и других видов спорта, новые возможности заявить о себе для профессиональных спортсменов и новичков, детей и взрослых, людей с ограничениями по здоровью и имидж города, который может так прогрессивно принять этап чемпионата России по пляжному волейболу. - Но, позиция «против» ярко звучит в комментариях. Вижу очень много несогласных, поэтому в качестве компромисса (и для тотального «за» в следующем году), проведём первый такой фестиваль этим летом в Центральном парке, - сообщил в своем телеграм-канале Антон Иванов.

Он выразил надежду на то, что горожане прочувствуют атмосферу этого праздника, загорятся идеей так же, как и все любители спорта. Мэр также добавил, что власти приложат все усилия, чтобы в будущем этот фестиваль стал одной из визитных карточек города.