Белгородская область представляет новые возможности в рамках ПМЭФ-2022

Белгородская область по главе с Вячеславом Гладковым надеется привлечь в регион дополнительные инвестиции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Делегация от нашего региона представила индивидуальный выставочный стенд с использованием мультимедийного контента дополненной реальности. В рамках экспозиции планируется визуализировать идею о том, что Белгородская область – это регион новых возможностей, как для бизнеса, так и для человека.

Среди тем, которые планируются к обсуждению в рамках ПМЭФ участниками делегации от Белгородской области, – «зелёная металлургия» и декарбонизация, вертикальное развитие экономики. Своё участие в качестве партнёров нашего региона уже подтвердили крупнейшие отечественные компании, а также региональные лидеры экономики. Отметим, что на форуме также намечено подписание ряда соглашений по запуску новых инвестиционных проектов.

В рамках Петербургского международного экономического форума-2022 также запланировано подписание значимых для Белгородской области соглашений, которые позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции.