В общественном транспорте в Черноземье запустили терминалы «СберТройки»

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Билетная система компании «СберТройка» установила в автобусах Воронежа первые в городе 220 терминалов для самостоятельной оплаты проезда через стационарные валидаторы в автобусах одного из крупнейших городских перевозчиков «Воронежпассажиртранс». Это позволит пропускать пассажиров в 2 раза быстрее и комфортнее, не отвлекая водителя, что значительно влияет на безопасность и комфорт транспортной системы!

За время присутствия билетной системы удалось полноценно внедрить платёжное решение «СберТройки» для повышения качества сервиса для пассажиров. По итогам трех месяцев после внедрения решения в регионе удалось обеспечить бесшовный переход на новую систему всего за 2 недели и наладить бесперебои ную работу платежной системы с учетом требований перевозчика.

Для удобства жителей был создан личныи кабинет с возможностью просмотра поездок, чеков, вывода карты из стоп-листа, обращении в службу поддержки. За период работы системы объем транзакций в транспорте увеличился на 34% — что, безусловно, позволяет совершенствовать транспортную сеть.

Таким образом, с помощью опыта Московского транспорта поездки в общественном транспорте Воронежа становятся еще более комфортными, а внедрение единой билетной системы позволяет создать бесшовное пространство в городах ЦФО.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк.

«Наши транспортные проекты по безналичной оплате проезда сегодня успешно работают в ряде городов Черноземья. Подключено более 3 000 единиц общественного транспорта, а также пригородных железнодорожных поездов. Мы уверены, что благодаря развитию этой технологии жители регионов будут получать дополнительные возможности и преимущества. Владельцы банковской карты СберТройка могут не только расплачиваться за покупки и совершать любые денежные операции, но также оплачивать проезд по более выгодным тарифам в транспорте по бесконтактной технологии».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта:

«Мы продолжаем выполнять поставленную Президентом РФ задачу по развитию и цифровизации транспорта в регионах. Три месяца назад в Воронеже заработала “СберТройка”. Во всех автобусах городского перевозчика появились валидаторы, благодаря которым пассажиры быстрее проходят в салон и не отвлекают водителя. С их помощью оплачивается более трети поездок. Мы благодарны властям Воронежа за доверие и желание обеспечить жителей самыми комфортными условиями для передвижения».

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

«Мы видим, как внедрение платежных решений способствует улучшению качества транспортного обслуживания в регионе. Рынок пассажирских перевозок от внедрения цифровых технологий только выигрывает: внедрена безналичная оплата проезда, что удобно и для пассажиров, и для перевозчиков; транспортные предприятия выходят из “серой зоны” и как следствие увеличиваются налоговые поступления в бюджет».