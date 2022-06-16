В Белгороде полицейские раскрыли уличный грабеж

По предварительным данным, парень отобрал у случайного знакомого деньги и телефон. Фото УМВД России по Белгородской области.

На днях ночью в первом отделе полиции раздался телефонный звонок. 28-летний мужчина сообщил, что на улице на него напал случайный знакомый. Злоумышленник забрал деньги и телефон. Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель

По предварительным данным, злоумышленник заметил на улице прохожего, искавшего магазин, и вызвался проводить его. По пути они разговорились. Молодой человек подождал, когда новый знакомый сделает покупки, а после предложил дать ему свой номер. Как только мужчина достал мобильник, ушлый парень вырвал телефон из рук и нанес 28-летнему белгородцу удар кулаком в лицо. Когда тот упал, подозреваемый вытащил у него из кармана около пяти тысяч рублей и скрылся. Общий ущерб оценили в сумму порядка десяти тысяч рублей.

Позже задержанный рассказал полицейским, что мобильник выбросил, а похищенными деньгами вернул долг приятелю. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении 18-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Ему грозит до семи лет лишения свободы.