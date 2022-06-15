Белгородэнерго приглашает школьников принять участие в энергочеллендже #100%Физики

Главное условие – при проведении опытов соблюдать технику безопасности.

Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» совместно с Институтом энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова приглашает школьников на каникулах принять участие в энергочеллендже #100%Физики. Конкурс стартует 15 июня и завершится 1 сентября, в День знаний.

Лето – лучшее время повторить (подучить) физику – главный учебный предмет всех будущих энергетиков. Это поможет понять устройство мира и природу электрического тока, позволит позаботиться о собственной безопасности. Наконец, физика лежит в основе всех современных технологий и открытий.

Энергочеллендж предполагает проведение ярких, наглядных физических опытов. Для участия в конкурсе необходимо снять эксперимент на видео, объяснить его с точки зрения науки и поделиться самой зрелищной частью в группе #Энерголандия социальной сети ВКонтакте. Заявку и видео эксперимента в обозначенные сроки присылайте на электронный адрес energylandBEL@yandex.ru.

Внимание! Главное условие – при проведении опытов соблюдать технику безопасности. В качестве экспертов можно привлекать взрослых - учителей и родителей.

Каждая работа будет размещена в группе https://vk.com/zdesbezopasno. Победители и призеры получат дипломы и памятные подарки. Оценивать конкурсные работы энергетики будут совместно с преподавателями Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова.