«Голофеевское золотое Руно»: в Белгородской области прошел IV фестиваль

Фестиваль «Голофеевское золотое Руно» проводится с 2016 года. Фото пресс-службы администрации Волоконовского района.

Фестиваль разделился на несколько конкурсных площадок: «Стригали», «Калейдоскоп вкуса», «Живая нить» (вязание) и «Дефиле». Участники из каждого поселения Волоконовского района на скорость постригли овец, приготовили ароматные блюда из баранины, продемонстрировали свое мастерство по изготовлению шерстяных изделий, а также продефилировали в стильных нарядах. Также у каждого гостя праздника была возможность не только посмотреть на вязание на публике и стрижку овец, но и самим поучаствовать в мастер-классах от местных мастериц, конкурсах, да и просто отдохнуть на свежем воздухе в живописном месте.

- Уже стало доброй традицией проводить на территории села Голофеевка такой замечательный фестиваль, - поприветствовал гостей праздника глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов. - Это место было выбрано не случайно, потому что именно на этой территории активно занимаются разведением овец. Но, а самое главное во имя чего организован этот праздник, создать хорошее настроение всем присутствующим, дать возможность отдохнуть и зарядиться доброй и положительной энергией.

Все победители и призеры конкурсов были удостоены кубков и дипломов. Напомним, фестиваль «Голофеевское золотое Руно» проводится с 2016 года.