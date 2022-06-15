Более шести тысяч многодетных семей Белгородчины получат продуктовые наборы в июне

По вопросам на тему продуктовых наборов Вячеслав Гладков советует обращаться к властям муниципалитетов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Мясные и рыбные консервы, мука, растительное масло, макаронные изделия, гречневая и рисовая крупы, печенье, сгущенное молоко, чай и сахар – в наборе самые необходимые продукты. Коробки получают представители муниципалитетов региона и уже на местах развозят их получателям.

В третью волну продуктовые наборы будут доставлены 6 081 многодетной семье Белгородской области, в 1 028 из них воспитываются пять и более детей. Для них принято решение выдавать двойной продуктовый комплект. Тем, кто не получил двойной набор продуктов в мае, его также выдадут сейчас.

- В самом начале мы, конечно, не учли состав семьи, и поэтому было сделано замечание вами, мы постарались быстро исправиться, - уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Все, у кого есть вопросы по порядку раздачи продуктовых наборов, должны обращаться в администрации районов и округов, к главам муниципальных образований.

Помимо многодетных семей продуктовые наборы будут переданы одиноко проживающим пенсионерам. В третью волну их заявлено 8 008 человек.