Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг «Открытия»

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Рейтинговое агентство отмечает высокие позиции ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года. Присоединение РГС банка позволит дополнительно укрепить позиции банка в розничном кредитовании.

Все это – в сочетании с приемлемой диверсификацией бизнеса, высокой достаточностью капитала, умеренной склонностью к риску и рентабельностью бизнеса, приемлемой диверсификацией структуры фондирования, комфортным запасом ликвидности и высокой вероятностью поддержки со стороны единственного акционера – Банка России.

Агентство отмечает, что банк поддерживает стабильно высокий запас капитала. Склонность к риску оценивается как умеренная, а система управления - как адекватная целям развития и специфике бизнес-модели банка.