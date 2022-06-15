Права всех сотрудников троллейбусного депо и белгородских пассажиров сохранят в полном объеме

Индивидуальная работа сегодня ведется с каждым из 112 работников троллейбусного депо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже более 40 сотрудников троллейбусного депо Белгорода приняли решение перейти на работу в ЕТК и сейчас оформляют документы на перевод, некоторые проходят переобучение на другие виды транспорта. Условия их работы и оплата труда, подчеркнул Владимир Базаров, будут сохранены. Индивидуальная работа сегодня ведется с каждым из 112 работников троллейбусного депо. Они могут перейти в единую транспортную компанию или же пройти переобучение и сменить профессию.

Само предприятие находится сейчас в процедуре банкротства, средства в его развитие не вкладывались уже несколько лет, последний троллейбус закупался в 2013 году. Депо – в аварийном состоянии, капитального ремонта не проводилось ни разу. Электрические коммуникации в том же состоянии. Эксплуатация в таких условиях невозможна и небезопасна,. Чтобы «оживить» троллейбусную инфраструктуру, потребуются миллиарды рублей, при том, что этот вид транспорта не пользуется большим спросом у белгородцев.

Из общего объема перевозок по Белгородской агломерации – Белгород и Белгородский район – троллейбусные перевозки составляют менее четырех процентов от общего пассажиропотока в течение года. Это два маршрута из 124.

- Пассажиры не пострадают, - считает Владимир Базаров. - На эти маршруты станут автобусы, комфортабельные, с кондиционерами, как я уже не раз говорил, со всеми теми же условиями: стоимость проезда сохранится, как и все льготные условия проезда. У нас единая сеть, единый тариф, и пассажиры точно не пострадают. Перемены будут только в лучшую сторону. Обеспечение пассажирских перевозок – это обязанность власти, и мы эту обязанность в полной мере исполняем, и будем исполнять.

Новые автобусы, который частично уже вышли на городские маршруты, работают на природном газе, метане. Вреда для экологии от смены видов транспорта также не будет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как ранее сообщала «КП», председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России рассмотреть обращение граждан из Белгорода. Наши земляки просят главу ведомства дать оценку действиям должностных лиц администрации областного центра, которые ликвидируют троллейбусную транспортную сеть.