15 июня более восьми тысяч девятиклассников Белгородской области сдают ОГЭ

Получив «хорошо» и «отлично» на ОГЭ по выбору, девятиклассник может подать документы в профильный 10-й класс, или в колледж, техникум. Фото: Мария ЛЕНЦ

Основной государственный экзамен по биологии сдают 573 выпускника, информатику и ИКТ – 3414, географию – 3582 и химию – 468. Продолжительность ОГЭ по биологии и химии составит 3 часа, по информатике и ИКТ и географии – 2 часа 30 минут. Необходимый минимальный балл по биологии - 11, по информатике и ИКТ – 4, по географии - 10, по химии – 8.

- Первичные баллы переводятся в традиционные школьные отметки по 5-балльной системе, - пояснила руководитель Белгородского центра оценки качества образования Татьяна Чаусова. - Оценка за итоговые экзамены влияет на годовую и выставляется в аттестат. Получив «хорошо» и «отлично» на ОГЭ по выбору, девятиклассник может подать документы в профильный 10-й класс, или в колледж, техникум. Чем выше средний балл аттестата, тем больше шансов попасть на бюджетное место в учреждение СПО.

Результаты ожидаются не позднее 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что следующий экзамен для ребят пройдет 22 июня по литературе, физике, информатике и географии. Чтобы получить аттестат за девятый класс, необходимо иметь результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. Участники экзаменов с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут получить аттестат за девятый класс, сдав два экзамена по обязательным учебным предметам в форме ОГЭ по желанию.