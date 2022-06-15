Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2022 14:02

Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах Белгородской области

Федеральный закон 11 июня подписал президент РФ Владимир Путин
Алексей СЕРГУНИН
Ранее федеральная льгота распространялась на детей до пяти лет.

Ранее федеральная льгота распространялась на детей до пяти лет.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Документ внес изменения в «Устав железнодорожного транспорта РФ» в соответствии с которыми правом бесплатного проезда в поездах пригородной категории наделены дети возрастом до семи лет включительно. Ранее федеральная льгота распространялась на детей до пяти лет.

Отметим, в Белгородской области по инициативе правительства региона дети от пяти до семи лет пользовались скидкой на проезд в пригородном железнодорожном сообщении. Стоимость детского билета составляла 75 процентов от полной суммы. Разница в тарифе возмещалась железнодорожному перевозчику из регионального бюджета.

За период предоставления льготы данным правом воспользовались более шести тысяч детей в возрасте пяти - семи лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.