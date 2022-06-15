Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах Белгородской области

Ранее федеральная льгота распространялась на детей до пяти лет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Документ внес изменения в «Устав железнодорожного транспорта РФ» в соответствии с которыми правом бесплатного проезда в поездах пригородной категории наделены дети возрастом до семи лет включительно. Ранее федеральная льгота распространялась на детей до пяти лет.

Отметим, в Белгородской области по инициативе правительства региона дети от пяти до семи лет пользовались скидкой на проезд в пригородном железнодорожном сообщении. Стоимость детского билета составляла 75 процентов от полной суммы. Разница в тарифе возмещалась железнодорожному перевозчику из регионального бюджета.

За период предоставления льготы данным правом воспользовались более шести тысяч детей в возрасте пяти - семи лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.