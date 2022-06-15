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Здоровье15 июня 2022 9:05

Еще 29 белгородцев заболели коронавирусом

Тем временем 33 жителя региона победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 186-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 186-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе еще один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1946 года рождения. Она проходила лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 29 пациентов заболели, а выздоровели – 33. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 377 человек, выздоровели – 128 498, умерли – 2 274. Сейчас из 186-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на два пациента больше.