Еще 29 белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 186-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе еще один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1946 года рождения. Она проходила лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 29 пациентов заболели, а выздоровели – 33. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 377 человек, выздоровели – 128 498, умерли – 2 274. Сейчас из 186-ти госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на два пациента больше.