В Белгородской области поймали женщину, укравшую монитор, велосипед и сушилку

Женщина украла все, что показалось ей ценным, включая велосипед. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В начале этого месяца в ОМВД России по Прохоровскому району обратился мужчина 1974 года рождения. Он сообщил полицейским, что из принадлежащего ему дома, расположенного в районном центре, пропало имущество – монитор от компьютера, велосипед и сушилка. Он также объяснил, что большую часть времени работает и живет в другом регионе. А о том, что в доме выставлено окно, он узнал от соседки. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности местная жительница 1998 года рождения.

По предварительным данным, в прошлом месяце она при помощи отвертки выставила окно в доме потерпевшего, проникла внутрь и собрала имущество, которое ей показалось наиболее ценным. Обнаружив ключ от входной двери, злоумышленница покинула жилище. Спустя несколько дней она вернулась уже ночью и похитила припрятанное имущество, которое впоследствии продала через интернет. Монитор сотрудникам полиции удалось обнаружить и изъять.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) даме грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.