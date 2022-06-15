В Белгороде двое парней по поддельным рецептурным бланкам пытались купить в аптеке сильнодействующий препарат

Предприимчивым парням грозит полгода ареста. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в социальной сети.

В полицию Белгорода обратились представители аптеки. Они сообщили о подозрительных молодых людях. Парни предъявили для приобретения сильнодействующего препарата рецептурные бланки, подлинность которых вызвала обоснованные сомнения. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали молодчиков. Впоследствии эксперты подтвердили, что бланки фальшивые.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за использование заведомо подложного документа. Санкции предусматривают наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.