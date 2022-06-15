Председатель СК России взял на контроль обращение жителей Белгородской области

Следственный комитет всегда оперативно реагирует на обращения граждан о восстановлении или защите нарушенных прав. Фото с сайта СУ СК РФ по Воронежской области.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России рассмотреть обращение граждан из Белгорода. Наши земляки просят главу ведомства дать оценку действиям должностных лиц администрации областного центра, которые ликвидируют троллейбусную транспортную сеть.

Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить доводы инициативной группы и при наличии оснований организовать процессуальную проверку. Следственный комитет всегда оперативно реагирует на обращения граждан о восстановлении или защите нарушенных прав. Об этом напоминает пресс-служба СУ СК РФ.