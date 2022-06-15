Белгородский легкоатлет выиграл 31-й марафон «Белые Ночи»

Руслан Хорошилов. Фото из телеграм-канала Правительства Белгородской области.

Руслан Хорошилов пробежал дистанцию 42,2 км за 2 часа 16 минут 57 секунд. Это стало лучшим результатом на марафоне. За свою победу белгородский легкоатлет получил денежный приз в размере 350 тысяч рублей. Вторым финишировал петербуржец Николай Волков. Он уступил Руслану 54 секунды. Тройку призеров замкнул Олег Григорьев (Саратов) – отставание от победителя составило 1 минуту 36 секунд.

- Старт вышел тяжелый, как и подготовка к нему, - написал на своей странице в одной из соцсетей наш легкоатлет. - По дистанции допустил небольшие ошибки по тактике, но потом исправил их и не выключился из борьбы. Отдельное спасибо, всем тем, кто поддерживал меня у экранов и по дистанции. Питерские болельщики лучшие, я окунулся в атмосферу европейских стартов!

Напомним, что в апреле этого года спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Белгородской области выиграл золото на чемпионате России по марафонскому бегу в Сочи. Именно в Олимпийском парке он установил личный рекорд – пробежал эти же 42,2 км за 2 часа 13 минут 40 секунд.