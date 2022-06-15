После ДТП с двумя погибшими в белгородском поселке Новосадовый возбудили уголовное дело

Водитель и 14-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм умерли в больнице. Фото с сайта УМВД России по Белгородской области.

Напомним, трагедия произошла 13 июня около десяти часов утра на автодороге в районе поселка Новосадовый под Белгородом. По предварительным данным, 38-летний водитель «Форда» врезался в остановившуюся перед пешеходным переходу «Ладу» под управлением 29-летнего мужчины, смяв ее буквально пополам.

Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу четырех человек. Все они были в салоне «Лады». Впоследствии водитель и его 14-летняя пассажирка от тяжелых травм умерли. В медучреждении сейчас находится 37-летняя женщина. Еще одна 32-летняя пассажирка от госпитализации отказалась.

По данным полиции, водитель «Форда» был трезвым. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что следователем ОМВД России по Белгородскому району ему уже предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.