В Белгороде парень едва не погиб, пытаясь на спор переплыть реку

Белгородцев просят не забывать о безопасности во время отдыха у воды. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что за выходные в городе удалось предотвратить сразу два несчастных случая на воде. Один из инцидентов произошел на центральном пляже. Здесь молодой человек отплыл на большое расстояние от берега и, не рассчитав силы, стал тонуть. Спасатели вовремя успели к нему на помощь. Второй парень решил на спор переплыть реку Везелку и тоже едва не погиб. К счастью, его спасли.

Глава городской администрации призвал белгородцев не забывать о безопасности во время отдыха у воды. Он напомнил, что купаться следует только в специально оборудованных местах. На шести пляжах города ежедневно работают 22 спасателя и водный патруль. Мэр также попросил отдыхающих не заходить в воду в нетрезвом виде.

Отдельно Антон Иванов обратился к родителям. Он попросил не отпускать детей на пляжи одних, а также внимательно следить за ними во время совместного отдыха. - В минувшие выходные на центральном пляже у воды оказались без присмотра взрослых 12 детей в возрасте трех-пяти лет. Родители находились в это время вдалеке и могли просто не успеть помочь ребятам. Кроме того, на Северском донце в районе улицы Молодогвардейцев и на необорудованном для купания месте на Везелке дети и подростки находились без взрослых, - рассказал в своем телеграм-канале Антон Иванов.