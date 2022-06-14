Белгородское Управление МВД завоевало приз зрительских симпатий онлайн-викторины «Моя полиция – моя Россия!»

Приз зрительских симпатий за фотовопрос получила пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Фото с сайта МВД России.

Онлайн-викторина проводится ежегодно в преддверии Дня России. Полицейский из разных уголков страны собрали 24 фотовопроса, в которых рассказали о промыслах, интересных обычаях и традициях того или много края. Участникам викторины предлагалось угадать место, в котором сделан кадр, названия предметов быта или мероприятий, изображенных на фото.

Больше всего участникам викторины понравился фотовопрос от пресс-службы УМВД России по Белгородской области. Он собрал больше всего лайков и завоевал приз зрительских симпатий. В нем шла речь о месте, где находится крупнейшая в стране фабрика по производству изделий из красной глины. Жители региона, конечно же, знают правильный ответ – в Борисовском районе.

В МВД России назвали и имена победителей викторины. В этом году на почту ведомства поступило 128 писем с ответами. Первое место заняла Мария Порошина из Республики Карелия. Она ответила правильно на все вопросы. Второе место - Диана Нугаева из Башкортостана, третье - Елена Казанская из Архангельской области. Их ждут дипломы и подарки от министерства.