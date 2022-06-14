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Здоровье14 июня 2022 13:00

В Белгородской области статистика по коронавирусу третий день подряд радует отсутствием смертей

Количество выздоровевших в регионе превышает количество заболевших
Анастасия Лемешко
Число выздоровевших за сутки превышает число заболевших. Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Число выздоровевших за сутки превышает число заболевших. Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

По данным на 14 июня, за последние сутки в Белгородской области заболели коронавирусом 30 человек. Выздоровели при этом 32. Смертельных случаев третий день подряд в регионе не регистрируется.

В стационарах сейчас находятся 188 человек, из них семь на ИВЛ. На амбулаторном лечении – 422 пациента.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 131348 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 128465 человек. Умерли – 2273. Вакцинацию двукратно в регионе прошли уже 1027526 местных жителей. Получили первый компонент – 1066736.