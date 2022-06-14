В Белгородской области статистика по коронавирусу третий день подряд радует отсутствием смертей

Число выздоровевших за сутки превышает число заболевших. Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

По данным на 14 июня, за последние сутки в Белгородской области заболели коронавирусом 30 человек. Выздоровели при этом 32. Смертельных случаев третий день подряд в регионе не регистрируется.

В стационарах сейчас находятся 188 человек, из них семь на ИВЛ. На амбулаторном лечении – 422 пациента.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 131348 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 128465 человек. Умерли – 2273. Вакцинацию двукратно в регионе прошли уже 1027526 местных жителей. Получили первый компонент – 1066736.